مسؤول ليبى يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات "معيتيقة" إلى 12 قتيلا و83 مصاب





كتب - أحمد جمعة

ارتفعت حصيلة قتلى ضحايا الاشتباكات فى محيط مطار معيتيقة فى العاصمة الليبية طرابلس إلى 12 قتيلا و83 مصاب.

وأكد مدير الإعلام والتوثيق الأمنى فى إدارة الأمن المركزى فى العاصمة الليبية طرابلس، الملازم أول الصادق العرفى، ارتفاع عدد القتلى فى صفوف قوة الردع الخاصة – تتبع حكومة الوفاق – بسبب الاشتباكات مع ميليشيا تابعة للجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

وأشار المسؤول الليبى إلى سقوط 6 قتلى فى صفوف قوة الردع الخاصة وإصابة 55 آخرين، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مصحة الفتح فى طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

قال عبد الدايم الرابطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة طرابلس، الاثنين، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرين تتفاوت جراحهم بين بسيطة ومتوسطة جراء الاشتباكات التى تجرى بين ميليشيات مسلحة فى محيط مطار معيتيقة.