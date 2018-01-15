video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 04:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مسؤول ليبى يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات "معيتيقة" إلى 12 قتيلا و83 مصاب

الإثنين، 15 يناير 2018 02:37 م
مسؤول ليبى يؤكد ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات "معيتيقة" إلى 12 قتيلا و83 مصاب مطار معيتيقة


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

ارتفعت حصيلة قتلى ضحايا الاشتباكات فى محيط مطار معيتيقة فى العاصمة الليبية طرابلس إلى 12 قتيلا و83 مصاب.

وأكد مدير الإعلام والتوثيق الأمنى فى إدارة الأمن المركزى فى العاصمة الليبية طرابلس، الملازم أول الصادق العرفى، ارتفاع عدد القتلى فى صفوف قوة الردع الخاصة – تتبع حكومة الوفاق – بسبب الاشتباكات مع ميليشيا تابعة للجماعة الليبية المقاتلة بقيادة عبد الحكيم بلحاج.

وأشار المسؤول الليبى إلى سقوط 6 قتلى فى صفوف قوة الردع الخاصة وإصابة 55 آخرين، مشيرا إلى نقل المصابين إلى مصحة الفتح فى طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

قال عبد الدايم الرابطى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من العاصمة طرابلس، الاثنين، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرين تتفاوت جراحهم بين بسيطة ومتوسطة جراء الاشتباكات التى تجرى بين ميليشيات مسلحة فى محيط مطار معيتيقة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميليشيات مسلحة تقتحم مطار معيتيقة فى ليبيا وتسيطر على المهبط

احتراق طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية بسبب صراع ميليشيات بمطار معيتيقة

مسئول ليبى: ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات مطار معيتيقة لـ9 قتلى وإصابة 81شخصا

"الرئاسى الليبى": هجوم معيتيقة يستهدف إطلاق سراح ارهابيين من داعش والقاعدة

مصادر إعلامية: هجوم معيتيقة يستهدف نقل إرهابيين من تركيا إلى ليبيا

ليبيا

اخبار ليبيا

مطار معيتيقه

الاشتباكات فى طرابلس

قتلى اشتباكات معيتيقه



لا تفوتك
السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر"

السيسى يطالب بتغيير اسم جامعة الجلالة: "هوريكم جامعة مش موجودة إلا فى مصر"

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

القيعى يحصل على توقيع صانع ألعاب منتخب الشباب تمهيدًا لضمه للأهلى

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

فى ذكرى مرور 100 عام على ميلاد عبد الناصر.. أحلام الزعيم.. صاحب تجربة تاريخية تركت أثارا عميقة على مصر.. إنحاز للفقراء بدءا من مجانية التعليم للإصلاح الزراعى.. قام بمد يد العون لجميع حركات التحرر العربية

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

المنوفية تستقبل مشروعات تنموية بحضور السيسي.. تطوير المدينة الصناعية بالسادات المقامة على مساحة 9063 فدانا.. وتستوعب 300 ألف عامل.. وأحمد عماد: التأمين الصحى الجديد يفيد المواطن بـ 1164 جنيها بدلا من 187

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

ستوك سيتى يعلن مدرب رمضان صبحى الجديد

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

الخارجية تهيب بالطلاب المصريين مراعاة شروط الالتحاق بالجامعات الأوكرانية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة