مركز الأسر المنتجة بشمال سيناء يحتفل بتخرج دفعة جديدة من متدربات الحرف اليدوية





شمال سيناء ـ محمد حسين

احتفل الليلة مركز اعداد الأسر المنتجةالتابع لمديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء،بتخريج دفعة جديدة من المتدربات على الحرف اليدوية فى فنون التطريز والخياطة ومشغولات الابرة والكورشيه .

وقال جمال عبد العزيز مدير ادارة الأسر المنتجة بشمال سيناء فى تصريح له، انه توزيع شهادات التخرج عليهن فى مقر المركز بالعريش ، بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التربية والتعليم ، حسن حمدان أبو درب مدير عام القوى العاملة ، المهندس عطية الجيد وكيل مديرية القوى العاملة ، رؤساء مجالس ادارات جمعيات : روافد الخير ، حقوق المرأة ، أحباب مصر الخيرية ، رعاية الطلبة.

اضاف انه تم على هامش حفل التخرج افتتاح معرض الأسر المنتجة المقام بمشاركة الجمعيات الأهلية ومراكز تدريب القوى العاملة وعدد من الأسرالمنتجة المنزلية .

وقال جمال عبد العزيز مدير اداة الأسر المنتجة فى شمال سيناء أن الدورات التدريبية تتم بالتوازى فى مراكز التدريب بهدف زيادة دخل الأسرة واقامة مشروعات متنوعة بتمويل من الأسر المنتجة في وزارة التضامن الاجتماعى ، اضاف ان الدورات نظمت تحت اشراف مدربين مؤهلين ومتخصصين فى مختلف المجالات .