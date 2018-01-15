محمد عرفان: 316 مليون جنيه تكلفة إنشاء مستشفى 15 مايو لخدمة 380 ألف مواطن

محمد عرفان: 316 مليون جنيه تكلفة إنشاء مستشفى 15 مايو لخدمة 380 ألف مواطنالإثنين، 15 يناير 2018 11:03 ص
اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب محمد شعلان- إبراهيم حسان
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قال اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن عملية إنشاء مستشفى 15 مايو العام بالقاهرة، الذى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، جرت متابعتعا خلال كل مراحل الإنشاء والتجهيز، التى نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفق أحدث النظم العلاجية، بتكلفة 316 مليون جنيه، لخدمة 380 ألف مواطن.
وأضاف "عرفان"، فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية، أن المستشفى يخدم مناطق 15 مايو والتبين وطرة بالقاهرة، والبدرشين والعياط بالجيزة، وأنه شهد توفير أحدث الأجهزة التشخيصية والعلاجية بأقسام القلب والجراحة والطوارئ، وتم تزويده بوحدة تدريب جراحى وكاميرات بغرفة العلميات، بدأ تشغيلها تجريبيا فى أكتوبر الماضى، ويتردد عليها 10 آلاف و500 مواطن شهريا.
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