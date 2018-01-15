محكمة النقض البحرينية تؤيد حكما بسجن ناشط حقوقى لمدة عامين

محكمة النقض البحرينية تؤيد حكما بسجن ناشط حقوقى لمدة عامينالإثنين، 15 يناير 2018 08:31 م
الشرطة البحرينية - أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق
قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن محكمة النقض البحرينية أيدت، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عامين كانت محكمة أدنى قد أصدرته العام الماضى ضد ناشط حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تصريحات قيل إنه أدلى بها لصحفيين.
وأضاف المعهد ومقره لندن فى بيان أن حكم محكمة النقض يمثل آخر مستوى للطعن فى القضية التى بدأت فى منتصف عام 2016 عندما ألقت السلطات القبض على رجب بسبب تغريدات أشارت لتعذيب قوات الأمن لمحتجزين بأحد السجون.
وأدين رجب، الذى كان شخصية بارزة فى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التى اندلعت فى البحرين عام 2011، العام الماضى بالإدلاء بتصريحات وصفت "بالكاذبة والكيدية" عن السلطات فى البحرين.
إضافة تعليق
قطر تعلن الحرب على المدنيين.. مقاتلات الدوحة تعترض طائرتين مدنيتين إماراتيين.. والإمارات: تهديد سافر وسنتخذ كل الإجراءات القانونية.. ووزير الطيران المصرى: سلوك خطير جدا على أمن الملاحة الجوية وسلامتها
بخط يد الزعيم المقاتل.. جمال عبد الناصر يحكى لحظات إصابته فى حرب فلسطين.. ويؤكد: الإنسانية لا تستحق شرف الحياة إذا لم تعمل بقلبها من أجل السلام.. ولماذا تعجب الطبيب من الرصاصة التى اقتربت من قلبه؟
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة