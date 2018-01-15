محكمة النقض البحرينية تؤيد حكما بسجن ناشط حقوقى لمدة عامين





(رويترز)

قال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، إن محكمة النقض البحرينية أيدت، اليوم الاثنين، حكما بالسجن لمدة عامين كانت محكمة أدنى قد أصدرته العام الماضى ضد ناشط حقوق الإنسان نبيل رجب بسبب تصريحات قيل إنه أدلى بها لصحفيين.

وأضاف المعهد ومقره لندن فى بيان أن حكم محكمة النقض يمثل آخر مستوى للطعن فى القضية التى بدأت فى منتصف عام 2016 عندما ألقت السلطات القبض على رجب بسبب تغريدات أشارت لتعذيب قوات الأمن لمحتجزين بأحد السجون.

وأدين رجب، الذى كان شخصية بارزة فى الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التى اندلعت فى البحرين عام 2011، العام الماضى بالإدلاء بتصريحات وصفت "بالكاذبة والكيدية" عن السلطات فى البحرين.