محافظ كفر الشيخ: افتتاح الرئيس لـ3 مستشفيات و4 كليات بداية لمشروعات كبرى





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لعدد من المشروعات الخدمية العملاقة فى قطاع الصحة والتعليم بمحافظة كفرالشيخ، بداية لمشروعات كبرى ستشهدها المحافظة خلال الفترة المقبلة ، منها مشروع استخلاص العناصر المشعة من الرمال السوداء، والمنطقة الإستثمارية على مساحة 10 ألاف فدان ، على امتداد 25 كيلو ،بتكلفة استثمارية 200 مليار جنيه ، تتيح 250ألف فرصة عمل بالإضافة لإقامة مدينة أولمبية بجوار الطريق الدولي الساحلي ، وإقامة مصنع للحديد والصلب ، ومزارع دواجن وغيرهم من المشروعات العملاقة ، بالإضافة لإقامة أول منطقة لوجستية بالمحافظة على مساحة تتراوح ما بين 10 إلى 40 فدانًا، بالتنسيق مع وزارتى التموين والتنمية المحلية، لدفع عجلة التنمية والنهوض بالاقتصاد القومى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، إن المنطقة اللوجستية ستوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظ، كما ستوفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مؤكدًا على أن المنطقة اللوجستية ستضم سلاسل تجارية كبرى، ومناطق خدمات متكاملة، وأسواق حديثة متطورة، مشيرًا إلى أنه قدم المساحات المقترحة لوزارة التموين لدراسة مدى تناسب موقعها مع المشروع قبل طرحها على المستثمرين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، إنه سيتابع المشروعات التي افتتحها الرئيس لتقديم خدمات متميزة للمواطنين وخاصة في مجال التعليم والصحة ، مؤكداً أن تكلفة المشروعات التي افتتاحها الرئيس 800 مليون جنيه.