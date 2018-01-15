محافظ الفيوم يلتقى بطلاب التعليم الفنى لإطلاق مبادرة لتجميل الشوارع





الفيوم - رباب الجالي

التقي الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، بعدد من طلاب التعليم الفني علي مستوي المحافظة، لإطلاق مبادرة لتجميل الشوارع والميادين وطلاء الأرصفة بالمحافظة.

وأكد محافظ الفيوم فى بيان له،أن تلك الحملة تأتى في إطار مبادرة التعليم الفني بشتى مدارس المحافظة للمشاركة في دهان وتجميل الشوارع والميادين لتظهر المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق كونها محافظة سياحية، مضيفاً بأن تلك المبادرة تسير جنباً إلى جنب مع حملات النظافة التى يقوم بها مجلس مدينة الفيوم للارتقاء بمستوى النظافة بشتى أنحاء المدينة، وكذا بقية مراكز وقرى المحافظة.

حضر اللقاء الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور عاصم مرسي مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس ايمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وقدم المحافظ الشكر للطالبات علي مشاركتهن الفعالة في المبادرة، ، وطالب المحافظ رئيس المدينة بغسيل الأرصفة حتي تكون جاهزة للتجميل،كما أكد علي الطالبات المشاركات في المبادرة سرعة تجهيز الرسومات المقترحة للأسوار حتي يتم مراجعتها واختيار الذي يتناسب منها مع المظهر الجمالي والبيئي.

كما أكد محافظ الفيوم علي مسئولي التربية والتعليم بسرعة تجهيز معرض للاثاث من انتاج طلاب التعليم الفني علي مدارس المحافظة.

ومن جانبه أشار الدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، أن المبادرة تأتي ضمن خطة التدريب للطلاب خلال أجازة نصف العام، وتهدف إلي المشاركة المجتمعية الفعالة للطلاب وغرس حب الانتماء للوطن والمحافظة على ظهورة بالشكل الجمالي اللائق، مضيفاً بأن هناك العديد من الأنشطة الطلابية الأخرى منها التصوير الفوتوغرافي ، ومشروعات الحرف اليدوية ، ومسابقه للموهوبين والمبتكرين وريادة الأعمال ، لافتاً إلى أنه تم ترشيح 4 طلبة من أبناء الفيوم للمشاركة في مسابقة الموهوبين والمبتكرين، والتي يتم تنفيذها بمشاركة كافه المحافظات علي مستوي الجمهورية.