محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف ورد الشىء لأصلة بطنطا





الغربية - محمد طارق

عقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية،اجتماع لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات رصف الطرق ورد الشىء لاصلة لمركز ومدينة طنطا.

وشدد المحافظ فى بيان له على ضرورة الانتهاء من كافة المرافق والخدمات بالشوارع وسرعة رصفها ، حيث تم استعراض الشوارع التى تم رصفها وكذا رد الشىء لاصلة بها.

وقام مركز طنطا برصف عدد 6 طرق بقيمة اجمالية قدرها 13 مليون و230 ألف جنيه وذلك لتيسير الحركة المرورية للطرق ، وجارى رصف وترميم عدد 30 من الشوارع والطرق بتكلفه اجمالية قدرة 7 مليون و550 ألف جنيه ، كما قام حى أول طنطا بترميم ورصف عدد 9 شوارع بتكلفه قدرها 3 مليون جنيه ومخطط لرصف وترميم عدد 30 من شوارع حى أول طنطا بتكلفه اجمالية قدرها 10 مليون جنيه ، كما تم استعراض أيضا ماتم عملة من رصف ورد الشىء لاصلة بحى ثان طنطا والتى تم رصف عدد 22 شارع بتكلفه اجمالية قدرها 3 مليون جنيه ، كما تم ترميم ورد الشىء لاصلة لعدد 45 شارع من حى ثان طنطا بتكلفه اجمالية 4 مليون و250 ألف جنيه.

وخلال الاجتماع شدد محافظ الغربية ضرورة الانتهاء من كافه أعمال الرصف والترميم ، ويتم التنسيق بين جميع الجهات حتى يتم الانتهاء من جميع الاعمال الجارية.

وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بعمل دراسة كاملة لتطوير وتجميل شارع الجلاء من ميدان الجمهورية وحتى كوبرى فاروق ، كما شدد المحافظ أيضا على ضرورة الانتهاء من كوبرى المحلة العلوى وذلك لراحة المواطنين والتيسير عليهم ، حضر الاجتماع المهندس فتحى عبد الغنى واللواء ناصر طه رئيس الادارة المركزية لمكتب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف



محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف