محافظ البحيرة تشدد على متابعة المنافذ المتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

محافظ البحيرة تشدد على متابعة المنافذ المتحركة للسلع الغذائية بأسعار مخفضةالإثنين، 15 يناير 2018 02:35 م
المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة
البحيرة : جمال أبو الفضل
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عقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة اجتماعا بحضور اللواء مجدى عنانى، السكرتير العام و حازم الأشمونى، السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولى التموين والمرور، وذلك لمناقشة توفير الاحتياجات اللازمة من السلع التموينية اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة وتحديد أنسب الأماكن لتمركز المنافذ المتحركة بنطاق المحافظة للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لوزارة الدفاع.
ووجهت محافظ البحيرة فى بيان، بضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية والتموين والمرور بمتابعة حالة المنافذ وحالة المنتجات بها من المواد الغذائية المختلفة من خلال المرور الدوري عليها وتحديد أنسب الأماكن لوضع المنافذ سواء كانت بالقرى أو المدن وكذا متابعة ملائمة الاسعار التى تتناسب مع دخول المواطنين.
كما وجهت بعمل التوعية اللازمة للمواطنين لتعريفهم بأماكن تواجد تلك السيارات وذلك للتيسير عليهم ومحاربة غلاء الأسعار، والحد من جشع التجار المحتكرين.
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