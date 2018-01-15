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محافظ أسوان يستجيب لطلب سيدة ويكلف بتوفير مسكن لها وأسرتها

الإثنين، 15 يناير 2018 09:15 م
محافظ أسوان يستجيب لطلب سيدة ويكلف بتوفير مسكن لها وأسرتها محافظ أسوان


أسوان – صلاح المسن
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استجاب اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، لطلب سيدة استنجدت به عقب انتهاء فعاليات الاحتفال بعيد المحافظة القومى للمطالبة بمأوى لها ولأسرتها، حيث استقبل محافظ أسوان فى مكتبه الحاجة "رجبية"، والتى عرضت مشكلتها المتعلقة بتوفير سكن لها يأوى أسرتها بعد وفاة الأب والمكونة من ابنتين وأطفالهما من التعرض للطرد والتشرد فى الشارع.

 

وعقب عرض مشكلتها على اللواء مجدى حجازى - والتى تتمثل فى عدم وجود مسكن للمواطنة وأسرتها، خاصة أن لديها بنتا مطلقة وأخرى تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، وهما يعولان 7 أطفال وليس لديهن أى مصدر رزق أو مأوى - كلف مجدى حجازى رئيس مركز ومدينة أسوان دراسة وبحث اجتماعى لحالة الحاجة رجبية من أجل تخصيص وحدة سكنية للمواطنة وأسرتها فى مساكن الإيواء العاجل، للحفاظ على كيان وتماسك الأسرة حرصا من المحافظة على تقديم كل أوجه الرعاية والمساندة الاجتماعية لأبنائها.


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