مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنية

مجلس الوزراء مؤكدا احترامه الكامل لأبناء الصعيد: رمز الأصالة والوطنيةالإثنين، 15 يناير 2018 10:40 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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أكد مجلس الوزراء على احترامه الكامل لأبناء الصعيد رمز الأصالة والوطنية، وعلى تقديره لدورهم الثمين فى رفعة ورقى بلدنا الحبيب.
وشدد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تتطلع إلى هذا الجزء الغالى من الوطن باعتباره فى قلب عملية التنمية الشاملة التى تهدف إلى الانطلاق نحو مستقبل أفضل يرتقى بمنطقة الصعيد ويحقق لأبنائها الكرام الخير والرخاء.
كما أكد مجلس الوزراء على أن مسيرة التنمية لا تستكمل إلا بالتكاتف وتضافر الجهود من جميع أبناء الوطن والبعد تماما عن أية أفكار هدامة أو سوء فهم لن ينال بأية حال من التقدير الذى يكنه الجميع حكومة وشعبا لدور أبناء الصعيد فى خدمة الوطن، فى وقت تشهد فيه البلاد عملية بناء وتعمير حقيقية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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