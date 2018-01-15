متحدث الجيش الإسرائيلى يعلن فك الحصار عن قطاع غزة بافتتاح معبر كرم شالوم غدا





كتب أحمد جودة

أعلن الناطق الرسمى باسم الجيش الاسرائيلى، أفيخاى أدرعى، عن إعادة افتتاح معبر كرم شالوم، غدا الثلاثاء، بعد تدمير أحد الأنفاق الذى يمر أسفل المعبر.



فتح معبر كرم شالوم

وأضاف أدرعى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، «عاجل سيتم إعادة افتتاح معبر البضائع كرم شالوم غدًّا بعد أن استكملت القيادة الجنوبية العسكرية عملية إحباط وتدمير النفق الذى تم حفره تحت المعبر وإزالة التهديد الأمنى الذى شكله».

يذكر أن معبر كرم شالوم، هو الممر الوحيد الّذى يربط بين إسرائيل وغزّة لنقل البضائع، حيث تعبر خلاله مئات الشاحنات لتصل إلى غزة.