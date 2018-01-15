مبيعات المصريين تهبط بالبورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم





كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.19%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.28%.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28%.