مبيعات المصريين تهبط بالبورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم

مبيعات المصريين تهبط بالبورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليومالإثنين، 15 يناير 2018 12:02 م
البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37%، وهبط مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.19%، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.28%.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31%، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.28%.
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