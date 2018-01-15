مؤلف "النار والغضب": كتابى أصبح حدثا سياسيا دوليا





كتب: محمد أبو النور

أجرت جريدة الجارديان البريطانية حوارا مع مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب" الذى حقق أعلى المبيعات منذ صدوره قبل عدة أيام وحتى الآن.

وقال وولف بينما يتناول عشاء من المحار فى قريته "جريينووتش فيليدج" ويجلس على كرسى أبيض بمنزله إن "الكتاب وفق تقديرى الشخصى أصبح حدثا سياسيا دوليا".

وأوضحت الجريدة أن هنالك أشخاصا كبار ضمن أبطال الكتاب ومنهم الرئيس السابق لشبكة فوكس نيوز روجر آيلز، ذلك الذى طرد من إمبراطورية مردوخ على خلفية ادعاءات بالتحرش الجنسى، وشارف على التقاعد إلى بالم بيتش، وستيف بانون، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب للشؤون الاستراتيجية.

وأضاف وولف للجارديان بينما يجلس على كرسيه المنخفض بجوار الموقد فى غرفة مكتبته: "لقد انقضت ستة أشهر على طرد روجر من فوكس، لذا لم يكن الأمر يتعلق بوجود شخص قوى هنا، بل العكس تماما".