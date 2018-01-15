مؤسسة الحبوب السعودية تشترى مليون طن شعير فى مناقصة عالمية

مؤسسة الحبوب السعودية تشترى مليون طن شعير فى مناقصة عالميةالإثنين، 15 يناير 2018 12:02 م
شعير
رويترز
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قالت المؤسسة العامة للحبوب بالمملكة العربية السعودية، إنها اشترت مليونا و20 ألف طن من علف الشعير فى مناقصة عالمية، وذلك بسعر بلغ 216 دولارا و73 سنتا للطن فى المتوسط.
وأضافت المؤسسة، فى بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أن الشعير من مناشئ عدة، استراليا وأمريكا الجنوبية والاتحاد الأوروبى والبحر الأسود، وأن 624 ألف طن من الكمية الإجمالية ستُشحن إلى موانئ البحر الأحمر، و378 ألف طن إلى موانئ الخليج.
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