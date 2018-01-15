مؤسسة الأهرام تستقبل وفد الإعلاميين الأفارقة بدورة الأعلى للإعلام

مؤسسة الأهرام تستقبل وفد الإعلاميين الأفارقة بدورة الأعلى للإعلامالإثنين، 15 يناير 2018 08:36 م
مؤسسة الأهرام
كتب محمد السيد
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استقبلت مؤسسة الأهرام اليوم وفد الإعلاميين الأفارقة المشاركين بالدورة الثالثة والثلاثون للإذاعيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية التى ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الخارجية.
رافق الوفد خلال الزيارة، أميرة دوس نائب مدير تحرير الأهرام أبدو، وبدأت فعاليات الزيارة بتعرف الدارسين على الأقسام المختلفة بمؤسسة الأهرام ومنها صالات التحرير و الطباعة و التصوير كما شاهد الوفد أهم مقتنيات الأهرام و مكتب مؤسسى الأهرام سليم و بشارة تقلا.
واختتمت الجولة بزيارة لبوابة الأهرام الإلكترونية و التي تابعوا فيها كيفية انتقاء الأخبار على مدار الساعة و أهمية الصحافة الرقمية و شبكات التواصل الاجتماعى واستمع الوفد إلى شرح من محمد إبراهيم الدسوقى رئيس تحرير "بوابة الأهرام" حول نظام العمل بالبوابة وأحدث الوسائل التكنولوجية المتبعة فى تقديم الخدمات الإخبارية والتغطيات الصحفية التى تعتمد على مبادئ المصداقية والسرعة فى النشر فى ظل المنافسة القوية التى تشهدها الصحافة الإليكترونية.
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