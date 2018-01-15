لبنان يحيل للقضاء المختص سورى لانتمائه إلى جبهة النصرة





أ ش أ

أعلن الجيش اللبنانى، أن مديرية المخابرات أحالت على القضاء المختص السورى فضل الله عبد الناصر صديق لانتمائه إلى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.



وأوضح الجيش اللبنانى ـ فى بيان صدر اليوم ـ أن المتهم شارك إلى جانب التنظيم فى الاعتداء على وحدات الجيش اللبنانى فى معركة عرسال بتاريخ 2/8/2014 وخطف عددا من العسكريين والإستيلاء على أسلحتهم وذخيرتهم.

