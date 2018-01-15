كلية آداب عين شمس: إقبال كبير على المشاركة بمؤتمر الشباب وصناعة المستقبل





كتب - محمود راغب

أعلنت أ.د سوزان القليني عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة عن زيادة الإقبال على الاشتراك بأبحاث مؤتمر : " الشباب وصناعة المستقبل " المقرر عقده يومي 24 و 25 فبراير القادم ومن المقرر أن يشارك بالمؤتمر باحثون من دول الإمارات، العراق ، المغرب ، تونس ، الجزائر و اليمن بجانب مشاركة عدد كبير من الباحثين االمصريين من مختلف الجامعات المصرية.

ويتضمن المؤتمر 6 محاور رئيسية وهي : واقع ومستقبل الشباب ودورهم في بناء المجتمعات ، الشباب ذوي الاحتياجات الخاصة ودورهم في بناء الوطن ، رؤى الشباب في بناء المستقبل ، التكوين الثقافي للشباب ، دور الشباب والإعلام في استشراف المستقبل وأخيرًا الشباب والمشروعات الوطنية.

وأضافت "القليني" أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنية على رؤى علمية، ومشاركة الشباب بشكل فاعل ومؤثر في عملية التنمية بجوانبها العديدة، إلى جانب إبراز دور الشباب من الجنسين في الإبداع والتفكير، وصقل الملكة النقدية المؤثرة لدى الشباب، وإسهام الشباب في صناعة توجه عام وفي تشكيل كتلة قادرة على القيادة، وإبراز دور الشباب في تجذير فكرة المواطنة وإبراز ثوابت الهوية الصلبة، إلى جانب الاهتمام بالدراسات المستقبلية وعالم الأفكار الابتكارية والتطلع إلى المستقبل، والتركيز على بناء الإنسان بداية من المرحلة التعليمية الأساسية، ودعم المشروعات الشبابية المبنية على أسس علمية ابتكارية طموحة، وإيجاد التواصل المجتمعي بين الشباب والمسئولين.