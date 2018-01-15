"كريم" تطلق خدماتها فى جمهورية العراق





أعلنت شركة "كريم"، الشركة الرائدة فى خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيقات الذكية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة إلى تركيا، وباكستان، عن إطلاق خدماتها فى جمهورية العراق، وذلك كجزء من خططها واستراتيجيتها التوسعية والتزاماً بتحسين قطاع النقل وإحداث نقلة نوعية فى المنطقة.

وتأتى هذه الخطوة تأكيداً على حرص شركة "كريم" على خلق فرص عمل للمواطنين العراقيين، الأمر الذى يؤكد على التزامها بتحقيق هدفها المتمثل فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2018.

ومع إطلاق خدمات حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق "كريم" فى العاصمة العراقية بغداد، سيتمكن المواطنون من التمتع بخدمات تنقل موثوقة وآمنة ومريحة بكلفة معقولة على مدار الساعة، ويتيح التطبيق للمستخدمين تحديد مسارهم وتأكيده باستخدام نظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، بالإضافة إلى إمكانية تحديد طريقة الدفع التى تناسبهم عن طريق الاختيار بين الدفع نقداً، أو عن طريق بطاقة الائتمان، أو عن طريق استخدام رصيد "كريم".

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذى لشركة "كريم"، مدثر شيخة: "يمثل اليوم حدثاً هاماً وإنجازاً عظيماً لشركة "كريم" بضم العراق للأسواق التى تخدمها. وقد جاءت هذه الخطوة لأهمية العراق الاستراتيجية فى المنطقة ولما تتمتع به من إرث محلى عريق، ونحن فى "كريم" مصممون على التغلب على التحديات المحلية فى السوق العراقى لتحقيق هدفنا الرامى لتبسيط حياة العراقيين وتحسين سبل التنقل المتاحة أمامهم بإدخال خدمات تنقل آمنة وموثوقة تلبى احتياجاتهم. من خلال خلق المزيد من الفرص المدرة للدخل لهم والتى تسهم فى الارتقاء بنوعية حياتهم وحياة أسرهم. ونأمل من خلال وجودنا على الأراضى العراقية أن نسهم فى جهود إعادة إعمار العراق على طريق إعادته إلى سابق عهده كإحدى الدول الرائدة فى منطقة الشرق الأوسط."

ومن جانبه، علق المدير العام للأسواق الناشئة فى شركة "كريم"، إبراهيم مناع، قائلاً: "فخورون بهذه الخطوة التى تأتى فى إطار الرؤية المستقبلية للشركة والتى تهدف إلى تحسين وتسهيل حياة الناس فى المنطقة. ونحن على يقين بأن جوهر عملنا وما نقوم به يتمحور حول عناصر أساسية، هى تعريف عملائنا فى العراق على مفهوم النقل الذكى والآمن والمبتكر، وتأمين المزيد من فرص العمل عبر تشغيل الشباب وضمهم لقاعدة كباتن كريم ما يمكنهم من الارتقاء بحياتهم وحياة أسرهم." واختتم مناع بالقول: "نتطلع عبر حلولنا الرائدة والمعتمدة على التطور التكنولوجى والقائمة على التحالفات الفعالة فى مجال النقل لأن نكون قوة محفزة وملهمة للمزيد من النمو والإبداع."

وبالإضافة إلى خدمات حجز سيارات الأجرة التى توفرها شركة "كريم" فى أكثر من 13 دول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنشأت الشركة قسماً للبحث والتطوير ومراكز اتصال متخصصة بخدمة ورعاية عملائها وتقديم الدعم الفنى لهم فى كل من باكستان، ومصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، والكويت وقطر، ولبنان، والأردن، وألمانيا، تأكيداً على هدفها المتمثل فى دفع الابتكار المستمر والنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل على نطاق دولى.

هذا وكانت شركة "كريم" قد تلقت استثمارات ضخمة من شركات كبرى من جميع أنحاء المنطقة وخارجها شملت "مجموعة الطاير" الإماراتية (أكبر المستثمرين فى "كريم")، و"شركة راكوتين"، و"شركة المملكة القابضة"، و"شركة دايملر إيه جي" (Daimler AG)، "وشركة ديدى شوكينغ"، أكبر منصة تنقل فى الصين عبر الهاتف المتحرك، و"إس تى سى فينتشرز" (STC Ventures Fund)، و"لوميا كابيتال"، و"دى سى إم فينتشرز"، و"كواتو مانجمنت المحدودة"، وومضة كابيتال حيث أن جميعهم يساهمون فى دعم تسريع نمو وتطور الشركة بشكل ملحوظ.

حيث ستباشر شركة "كريم" عملها فى بغداد فى الخامس عشر من شهر يناير 2018، مع خطة مستقبلية توسعية تشمل المزيد من المدن العراقية ليتمكن المواطنون من حجز سيارات أجرة من خلال تطبيق "كريم" بسهولة.

ويشار إلى أن شركة "كريم" كانت قد تأسست فى عام 2012، وتعمل فى أكثر من 90 مدينة منتشرة فى أكثر من 13 دول فى منطقة الشرق الأوسط الكبير بالإضافة إلى شمال أفريقيا، وتركيا، وباكستان، مع وجود أكثر من 15 مليون مستخدم وأكثر من 500 ألف كابتن فى أسواقها.

هذا ويمكن لأى شخص أن يصبح كابتن من كباتن "كريم" بمجرد تقديم طلب على الموقع الإلكترونى واستيفاء معايير التوظيف المطلوبة؛ حيث يخضع الأفراد الذين يتم اختيارهم لتدريب كامل يساعدهم على تأمين مدخول لأنفسهم وعائلاتهم.