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كاميرا اليوم السابع فى حارة اليهود.. هنا عاش الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

الإثنين، 15 يناير 2018 10:48 ص
كاميرا اليوم السابع فى حارة اليهود.. هنا عاش الزعيم الراحل جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر


كتب أسامة طلعت
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3حارة خميس العدس من حارة اليهود بالقاهرة هذا هو عنوان الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، الذى التحق بمدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة وعمره تقريباً 15 عاما حتى دخوله الكلية الحربية، وقتها ترك السكن مع والده الذى كان يعمل موظفاً فى مكتب بريد.

محمد عنتر يعمل بحارة اليهود منذ عام 1952 يقول لكاميرا فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة، إن الزعيم الراحل كان يسكن بالمنطقة منذ التحاقه بالمدرسة الثانوية حتى استكماله لدراسته بالكلية الحربية، انتقل بعدها من المنطقة.

 

ويحكى الجيران العديد من الحكايات، منها أن الدور العلوى لجمال عبد الناصر كان به جارا يهوديا، ولكن ليس هناك بالمنطقة من يؤكد هذه المعلومات أو ينفيها.

 

لم يعد موجوداً بالبيت سكان بعد أن أخلى، استعداداً لهدمه، تحطمت نجمة داود التى كانت على الباب الخارجى للمنزل، ولم يتبقى به سوى الخلاء وبعض القمامة التى ألقيت به.

 

 

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حياة رائعة ومثيرة تلك التى عاشها الزعيم الراحل كانت مليئة بالمواقف التى شهد لها العالم وسطرها التاريخ بحروف من نور، مثل تأميم شركة قناة السويس شركة مساهمة مصرية وغيرها من قرارات عززت شعور بالقيادة المصرية للأمة العربية، جعلت من ذكراه السنوية يوما للاحتفاء والتخليد.


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