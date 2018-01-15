قبل توجهه لـ"التنمية المحلية".. أبو بكر الجندى فى جهاز الإحصاء لجمع أغراضه





كتبت هبة حسام

بالرغم من انتهاء حفل تكريم اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، والذى نظمه له الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة تعيينه واختياره وزيرا للتنمية المحلية، إلا أن "الجندى" مازال متواجد بالجهاز.

ومن مصادر مطلعة بالجهاز، علم "اليوم السابع"، أن استمرار اللواء أبو بكر الجندى فى التواجد بجهاز الإحصاء حتى الآن، لجمع أغراضه والمتعلقات الخاصة به فى مكتب رئيس الجهاز، خاصة انه لم يستطع فعل ذلك أمس بعد حلف اليمين لضيق الوقت.

وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد نظم حفل تكريم للواء أبو بكر الجندى، بمناسبة تعيينه وزيرا للتنمية المحلية، وبدأ الحفل بإلقاء قصيدة شعر من أحد موظفى الجهاز، علاوة على إلقاء عدد آخر من القيادات كلمة شكر للواء أبو بكر الجندى عن فترة عمله بجهاز الإحصاء.