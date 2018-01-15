قانونى لـ"آخر النهار": محافظ المنوفية لا يحمل الدكتوراه وزور شهادة الليسانس





كتب أيمن رمضان

قال المحامى حسن سيد حسن، إنه قدم رسالة للحكومة فى 12 فبراير 2015 عندما كان المهندس إبراهيم محلب رئيساً لمجلس الوزراء، تؤكد اتهام هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بقضايا فساد بالإضافة على أنه لا يحمل رسالة الدكتوراه وقيامه بتزوير شهادة ليسانس الحقوق.

وأوضح "حسن"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، أن محافظ المنوفية بدأ حياته طالبا بطلية الآداب ووالده كان موظفا بمديرية الصحة بمحافظة المنيا وتولى رئاسة نقابة العاملين بمديرية الصحة، وتابع: "وأثناء دراسة المحافظ بالكلية فوجئنا أنه تم تعيينه بشكل رسمى فى مديرية صحة المنيا مراقب تحاليل فى أحد المستشفيات وهذا أمر مخالف لقانون العمل كونه مازال طالباً".

وتابع المحامى قائلا: "هذا رجل زور كافة الشهادات العلمية التى يدعيها وأنا صعقت عندما علمت بتوليه منصب محافظ المنوفية وكافة من يعلمون هذا الشخص".