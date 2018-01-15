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فيديو.. ثقافة بورسعيد" يحتفل بـ 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل عبدالناصر بأغانى وطنية

الإثنين، 15 يناير 2018 11:41 م
فيديو.. ثقافة بورسعيد" يحتفل بـ 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل عبدالناصر بأغانى وطنية المايسترو رجب الشاذلى والفرقة


بورسعيد - محمد عزام
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أقام قصر ثقافة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حفل غنائى لفرقة الموسيقى العربية بالمحافظة، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" فعاليات الحفل الذى أحيته فرقة الموسيقى العربية ببورسعيد، وبدأ بالنشيد الوطنى ثم تناول بعض الأغانى الوطنية مثل "صوت الجماهير، خلى السلاح صاحى، عاش عبدالناصر عاش"، وسط حضور مئات الأهالى والأدباء والفنانين بالمحافظة .

يذكر أن جمال عبد الناصر، ولد فى 15 يناير 1918، فى حى باكوس الشعبى بالإسكندرية، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، وانتقل فى مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته فى مصلحة البريد، فأنهى دراسته الإبتدائية فى قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة فى عام 1937 .

 

المايسترو رجب الشاذلى والفرقة
المايسترو رجب الشاذلى والفرقة

 

حفل مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر
حفل مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر

 

فرقة الموسيقى العربية ببورسعيد
فرقة الموسيقى العربية ببورسعيد

 

حضور المئات من الاهالى ببورسعيد
حضور المئات من الاهالى ببورسعيد

 

الاهالى في ضيافة قصر ثقافة بورسعيد
الاهالى في ضيافة قصر ثقافة بورسعيد

 

الحضور للحفل
الحضور للحفل

 

بعض الاغانى الوطنية بالحفل
بعض الاغانى الوطنية بالحفل

 

صورة جمال عبد الناصر تزين مسرح قصر ثقافة بورسعيد
صورة جمال عبد الناصر تزين مسرح قصر ثقافة بورسعيد

 

حفل مرور 100 عام من ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر
حفل مرور 100 عام من ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر

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