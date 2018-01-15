فيديو.. ثقافة بورسعيد" يحتفل بـ 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل عبدالناصر بأغانى وطنية





بورسعيد - محمد عزام

أقام قصر ثقافة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حفل غنائى لفرقة الموسيقى العربية بالمحافظة، وذلك احتفالاً بمرور 100 عام على ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، رئيس جمهورية مصر العربية سابقاً .

ورصدت كاميرا "اليوم السابع" فعاليات الحفل الذى أحيته فرقة الموسيقى العربية ببورسعيد، وبدأ بالنشيد الوطنى ثم تناول بعض الأغانى الوطنية مثل "صوت الجماهير، خلى السلاح صاحى، عاش عبدالناصر عاش"، وسط حضور مئات الأهالى والأدباء والفنانين بالمحافظة .

يذكر أن جمال عبد الناصر، ولد فى 15 يناير 1918، فى حى باكوس الشعبى بالإسكندرية، لأسرة تنتمى إلى قرية بنى مر بمحافظة أسيوط فى صعيد مصر، وانتقل فى مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته فى مصلحة البريد، فأنهى دراسته الإبتدائية فى قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية، فحصل على شهادة البكالوريا من مدرسة النهضة الثانوية بحى الظاهر بالقاهرة فى عام 1937 .



المايسترو رجب الشاذلى والفرقة



حفل مرور 100 عام على ميلاد الرئيس جمال عبد الناصر



فرقة الموسيقى العربية ببورسعيد



حضور المئات من الاهالى ببورسعيد



الاهالى في ضيافة قصر ثقافة بورسعيد



الحضور للحفل



بعض الاغانى الوطنية بالحفل



صورة جمال عبد الناصر تزين مسرح قصر ثقافة بورسعيد