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الإثنين، 15 يناير 2018 05:49 م
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فيديو.. الحماية المدنية الإيرانية تسيطر على حريق ضخم بأحد المولات التجارية

الإثنين، 15 يناير 2018 03:34 م
فيديو.. الحماية المدنية الإيرانية تسيطر على حريق ضخم بأحد المولات التجارية الحريق


كتبت إسراء أحمد فؤاد
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سيطرت السلطات الإيرانية على حريق ضخم اندلع اليوم الإثنين بمول" فردوسى" التجارى فى العاصمة الإيرانية طهران.

 

وبحسب روسيا اليوم، أن مكان اندلاع الحريق غير بعيد عن السفارتين الألمانية والبريطانية، وأنقذ رجال الإطفاء 20 شخصا، وتمكنوا من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

 

 

 


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