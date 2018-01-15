فيديو.. الحماية المدنية الإيرانية تسيطر على حريق ضخم بأحد المولات التجارية





كتبت إسراء أحمد فؤاد

سيطرت السلطات الإيرانية على حريق ضخم اندلع اليوم الإثنين بمول" فردوسى" التجارى فى العاصمة الإيرانية طهران.

وبحسب روسيا اليوم، أن مكان اندلاع الحريق غير بعيد عن السفارتين الألمانية والبريطانية، وأنقذ رجال الإطفاء 20 شخصا، وتمكنوا من إخماد الحريق دون وقوع إصابات.