فريق من النيابة العامة لمعاينة جثامين قرية زين بالبحيرة





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

انتقل فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار أنس الصاوى مدير نيابة كوم حمادة بإشراف المستشار محمد الحسينى رئيس النيابة لمناظرة 4 جثث تم العثور عليها داخل منزلهم بقرية زين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة.

وكان قد عثر أهالى قرين زين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة على جثث 4 أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم بالقرية.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من أهالى قرين زين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة بالعثور على كل من السيد حميدة سالم، عمرو السيد سالم، جمال حميدة سالم، إسلام كمال حميدة، جثث هامدة.

وانتقل العقيد إيهاب المسارع رئيس فرع البحث الجنائي والرائد محمود الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة بدر والنقيب شوقى شعبان معاون المباحث وتم تحرير محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.