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الإثنين، 15 يناير 2018 05:50 م
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فرنسا تهنئ ليبيا على تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية

الإثنين، 15 يناير 2018 05:08 م
فرنسا تهنئ ليبيا على تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية تهريب أسلحة من ليبيا


كتبت: إنجى مجدى
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هنأت فرنسا ليبيا على الانتهاء من تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية وامتثالها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، كما أشادت بجهود ألمانيا التي تولّت استلام السلائف الكيميائية الليبية وتدميرها بالكامل على أراضيها، موفرةً الشروط الأمنية المُثلى ومحافظةً على البيئة.

 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، فى بيان الإثنين، إن عملية تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية فى ليبيا تكللت بالنجاح بفضل الدعم التقني والمالي الذي قدّمته الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وتضمّ، إلى جانب فرنسا، كلًا من كندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا وإيطاليا ومالطا وهولندا والمملكة المتحدة.

 

وأنجزت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي أشرفت على هذه العملية بجميع مراحلها عملًا مميزًا أسهم في تحقيق هذه النتائج. وصدّقت 192 دولةً على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتحثّ فرنسا جميع الدول على التصديق عليها والامتثال للاتفاقية.


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