غدا.. ملك الأردن يشارك فى قمة ثلاثية مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان





عمان (أ ش أ)

ذكر الديوان الملكى الهاشمى، فى بيان اليوم الاثنين، أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، سيشارك غدا الثلاثاء، فى القمة الثلاثية التى تستضيفها العاصمة القبرصية نيقوسيا وتضم الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس.

وأضاف البيان أن القمة الثلاثية ستتناول آفاق التعاون المشترك بين الأردن وكل من قبرص واليونان ومناقشة آخر التطورات الراهنة فى الشرق الأوسط، كما ستشهد أيضا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والثلاثية فى العديد من المجالات والقطاعات الحيوية، كالطاقة المتجددة والاقتصاد والصحة والزراعة والتعليم العالى والثقافة والملاحة البحرية.

وأشار إلى أن هذه القمة، التى يشارك بها الأردن لأول مرة، تشكل ركيزة أساسية لتوثيق التعاون الاستراتيجى بين الأردن وقبرص واليونان على مختلف الأصعدة؛ بما يسهم فى تعزيز العمل المشترك ويخدم مصالح شعوبها.

ويضم الوفد المرافق للعاهل الأردني، رئيس الوزراء الدكتور هانى الملقي، ورئيس الديوان الملكى الهاشمى الدكتور فايز الطراونة، ووزراء الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، والتخطيط والتعاون الدولى المهندس عماد الفاخوري، والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.