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الإثنين، 15 يناير 2018 12:35 م
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غدا.. قبول طلبات 6 تخصصات طبية للعمل بدولة خليجية برواتب مجزية

الإثنين، 15 يناير 2018 12:15 م
غدا.. قبول طلبات 6 تخصصات طبية للعمل بدولة خليجية برواتب مجزية محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، قبول الأطباء من الذكور والإناث من 6 تخصصات طبية مختلفة، الراغبين فى العمل بإحدى الشركات الطبيبة بإحدى دولة الخليج، برواتب مجزية، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافى، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاه للشروط المطلوبة.

وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة: أن التخصصات الطبية المطلوبة تتمثل في جراحة عامة، وقلب وأوعية دموية ، ومخ وأعصاب ، وعظام، وعيون من الذكور، وطبيب أخصائى أطفال من الإناث.

وأضاف الوزير، أن الطلبات تقدم من غد  الثلاثاء حتى الخميس الموافق 18 يناير 2018 إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلى، وشهادات التخرج ، والخبرة ، وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأوضح "سعفان" أنه من المقرر إجراء المقابلات الشخصية مع المتقدمين يومى الأحد والإثنين القادمين من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الجهة الطالبة لهذه الفرص، تحت إشراف الوزارة.

كما تقوم اللجنة بإجراء مقابلة مع 9 تخصصات طبية سبق ترشحهم فى أوآخر عام 2017 وهم : أطباء استشارى نساء وولادة، ومسالك بوليه، وأطفال، وأخصائى أنف وأذن وحنجرة ، وجهاز هضمي، وجلدية ، وأسنان زراعة وتركيبات، وتقويم.

وقال الوزير: إن المستشار العمالي أحمد يوسف عبد العظيم بمكتب التمثيل العمالي بسفارة مصر بالكويت وفر هذه الفرص، في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، فى تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها فى الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.


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