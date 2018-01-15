غادة والى : رفع وعى 2 مليون شاب فى 8 آلاف مؤسسة بأضرار المخدرات





كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى إن جهود مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات على صعيد خفض الطلب لا تؤتي ثمارها على صعيد واحد دون بقية الأصعدة حيث تم اتخاذ إجراءات وقائية استهدفت رفع وعى 2 مليون شاب في 8000 مؤسسة تعليمية ورياضية خلال عام 2017 ، وكذلك إطلاق أول دبلوم مهنى متخصص معنى ببناء قدرات الكوادر العاملة في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وأوضحت والى خلال إعلان نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية، وكذلك إطلاق حملة للتوعية حول مشاكل القيادة تحت تأثير المخدرات أنه تم توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل لـ"104 ألف" مريض إدمان فى "21" مركز علاجى شريك مع الخط الساخن للصندوق "16023" فى "12" محافظة بزيادة تصل إلى 20% بالمقارنة بعام 2016، وجاء الترامادول كأكثر مخدر انتشاراً بين المدمنين بنسبة 30% رغم تراجع انتشاره عن العام الماضى بنسبة "8%"، بينما يأتى الحشيش فى المركز الثانى بنسبة 23% وهو ما يفند إدعاءات البعض أن الحشيش لا يسبب الإدمان، بينما وصلت نسبة انتشار الهيروين إلى 15% بين المرضى مع ظهور حالات للعلاج من إدمان لمخدرات جديدة مثل الاستروكس بنسبة 4,3%

وأشارت غادة والى إلى أن الزيادة الملحوظة فى أعداد المستفيدين بخدمات الخط الساخن لعلاج الإدمان خلال عام 2017 واكبها زيادة فى عدد المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن بافتتاح فرعين جديدين لعلاج مرضى الإدمان بمستشفى العزازي بمحافظة الشرقية، ومستشفى شبرا قاص بالغربية، كما تم تطوير البنية التحتية لمستشفيات بنها والخانكة وشبين الكوم، بالإضافة إلى افتتاح قسم لعلاج الإناث من الإدمان بمستشفى المعادى العسكري، لاسيما وأن نسبة الإناث وصلت إلى 8% من إجمالى المستفيدين بخدمات الخط خلال عام 2017 مقارنة بـ4% خلال عام 2016.

"تحديث"

وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى أنه تم الكشف على "3418" عامل بمدارس القاهرة الكبرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 5,2% منهم ثبت تعاطيهم للمخدرات وتحويلهم للنيابة الإدارية.

كما شمل نطاق الحملات خلال عام 2017 إجراء الكشف على "886 "سائق ومساعد فنى بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى ما يقرب من "300" فرد من طوائف التشغيل المختلفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وامتداداً للجهود فى تهيئة بيئة عمل خالية من المخدرات ، تم

وأضافت "غادة والى " أنه استمراراً لحماية أبنائنا فى مختلف المؤسسات قمنا خلال الشهر الماضى بالكشف عن المخدرات بين "350"عامل فى 3 أندية كبرى. ، كما تم البدء فى حملات مكثفة للكشف عن المخدرات بين موظفي وزارة التضامن الاجتماعي بقطاعاتها وهيئاتها التابعة والجهات الخاضعة لإشرافها، حيث تم الكشف على 544 موظف واتخذنا الإجراءات التأديبية ضد "28" حالة إيجابية منهم. ،كما تم الأسبوع الماضى بتحويل" 6" أخصائيين عاملين بعدد من مؤسسات الرعاية الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية إلي النيابة العامة بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات.