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عروس تقيم حفل "الحنة" بدار للمشردين بالزقازيق

الإثنين، 15 يناير 2018 10:27 م
عروس تقيم حفل "الحنة" بدار للمشردين بالزقازيق العروس تتوسط نزلاء الدار


الشرقية - إيمان مهنى
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حرصت هند مصطفى 21 سنة، على إقامة حفل الحنة فى دار بسمة لإيواء المشردين فى الزقازيق، مشاركته النزلاء فرحتها بالزفاف، ذلك ضمن فعاليات حفل خيرى إقامة الدار بالتنسيق مع مجموعة من أصحاب المطاعم الشهيرة  .

وقالت العروس، لـ"اليوم السابع"، إنها حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، وضمن فريق المتطوعات بالدار منذ عام و نصف ، حرصت على إقامة حفل الحنة معهم لمشاركتهم فرحتها بالزفازف .

كانت شهد الدار حفل كبير ، نظمة مجموعة من الشيفات و أصحاب سلاسل المطاعم شهيرة ، منهم الشيف ماجى حبيب مقدمة برنامج عيش وملح، والشيف مصطفى الرفاعى صاحب مطاعم شهيرة وآخرين، والذين حرصوا على إقامة مأدبة غداء ، للنزلاء مشاركته منهم لهم .

و حضر الحفل الدكتور عادل عبد المجيد رئيس الإتحاد الإقليمى للجمعيات ، توفيق حماد نائب رئيس الاتحاد ، و محمد قبطان آمين حزب المؤتمر بالعاشر ، مندوبين من التضامن الاجتماعى و شخصيات عامة أخرى

وقال محمود درج رئيس مجلس الإدارة، إن الدار تصم 130 نزيلا من مختلف المحافظات ، بالإضافة إلى تسليم 40 نزيلا لأسرهم بعد نجاح فرق المتطوعين فى الوصول إلى ذويهم .

مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن الدار اشترت قطعة أرض تمهيدا لإقامة دار كبيرة المساحة لتسع كل المشردين .


 

 

 

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