طالب يصيب صاحب معرض سيارات بطلق نارى للخلاف على ثمن إصلاح سيارة





القليوبية - نيفين طه

أطلق طالب النار على صاحب معرض سيارات بسبب الخلاف على ثمن إصلاح تلفيات سيارة مستأجرة، تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور قسم قليوب من مستشفى قليوب العام بوصول "اشرف م" 51 سنه صاحب معرض سيارات، مصاب برش خرطوش بالساق اليسرى وحول الركبة.

وبالانتقال وسؤال المصاب اتهم "محمود ع" 20 سنه طالب بإحداث إصابته وذلك على إثر حدوث مشاده كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش محلى الصنع كان بحوزته محدثا إصابته.

وعلل ذلك لعدم قيام الأخير بإصلاح تلفيات سياره مستأجرة من المعرض خاصة المصاب أثر حادث تصادم فاتفقا على قيام المتهم بدفع مبلغ مالى نظير إصلاح تلك التلفيات، إلا أنه لم يفى بذلك.

تمكن ضباط وحده مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة عباره عن سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. تحرر عن ذلك المحضر رقم 553 جنح قسم قليوب لسنة 2018م وتولت النيابة التحقيق.