video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 15 يناير 2018 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طارق قابيل: المدينة الصناعية بالسادات 9063 فدانا ويعمل بها 300 ألف عامل

الإثنين، 15 يناير 2018 11:15 ص
طارق قابيل: المدينة الصناعية بالسادات 9063 فدانا ويعمل بها 300 ألف عامل المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب محمد شعلان – إبراهيم حسان
إضافة تعليق

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المنطقة الصناعية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بُنيت شمال وشمال شرقى المدينة، لمراعاة حماية السكان من أى تلوث صناعى، وإنها على مساحة تتجاوز 9000 آلاف فدان، وتضم حاليا 300 ألف عامل.

وأضاف "قابيل"، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية، أن المدينة الصناعية بُنيت على مساحة 9 آلاف و63 فدانا، وتضم 7 مناطق صناعية ومنطقة مخازن ولوجستيات ومنطقة "ورش"، كاشفا عن أن عدد المصانع المنشأة بالمدينة منذ 1978 يصل إلى 632 مصنعا، باستثمارات إجمالية 24.5 مليار جنيه، يعمل بها 50 ألف عامل بشكل مباشر و250 ألف عامل بشكل غير مباشر، كما تحتوى المدينة على كل أنواع الصناعات، وأغلب مصانعها توفر منتجا نهائيا مثل الحديد والصلب.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة فى كلمته، أن العامين الماضيين شهدا طرح أراضٍ إضافية فى مدينة السادات، بإجمالى 6.9 مليون متر مربع، منها 4 ملايين متر للقطاع الخاص، ومن المتوقع جذب استثمارات قدرها 7.3 مليار جنيه من خلال هذه المساحات، وتوفير 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة غير مباشرة، كما شهد العامان نفسهما افتتاح 79 مصنعا، تمثل 13% من إجمالى عدد مصانع المدينة منذ 1978 حتى الآن.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصناعة والنقل" يقدمان كشف حساب للرئيس خلال افتتاحه مشروعات قومية.. قابيل: طرحنا 2مليون متر أراضى مجانا بالصعيد.. وعرفات يقترح رفع أسعار تذاكر السكة الحديد.. والرقابة الإدارية: افتتاح 7 مشاريع بـ6.4 مليار جنيه

طارق قابيل

مدينة السادات

وزارة الصناعة

المنوفية

السيسى



لا تفوتك
تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

تعرف على التشكيل الدائم للجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة