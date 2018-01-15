طارق قابيل: المدينة الصناعية بالسادات 9063 فدانا ويعمل بها 300 ألف عامل





كتب محمد شعلان – إبراهيم حسان

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن المنطقة الصناعية فى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بُنيت شمال وشمال شرقى المدينة، لمراعاة حماية السكان من أى تلوث صناعى، وإنها على مساحة تتجاوز 9000 آلاف فدان، وتضم حاليا 300 ألف عامل.

وأضاف "قابيل"، فى كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنوفية، أن المدينة الصناعية بُنيت على مساحة 9 آلاف و63 فدانا، وتضم 7 مناطق صناعية ومنطقة مخازن ولوجستيات ومنطقة "ورش"، كاشفا عن أن عدد المصانع المنشأة بالمدينة منذ 1978 يصل إلى 632 مصنعا، باستثمارات إجمالية 24.5 مليار جنيه، يعمل بها 50 ألف عامل بشكل مباشر و250 ألف عامل بشكل غير مباشر، كما تحتوى المدينة على كل أنواع الصناعات، وأغلب مصانعها توفر منتجا نهائيا مثل الحديد والصلب.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة فى كلمته، أن العامين الماضيين شهدا طرح أراضٍ إضافية فى مدينة السادات، بإجمالى 6.9 مليون متر مربع، منها 4 ملايين متر للقطاع الخاص، ومن المتوقع جذب استثمارات قدرها 7.3 مليار جنيه من خلال هذه المساحات، وتوفير 29 ألف فرصة عمل مباشرة و120 ألف فرصة غير مباشرة، كما شهد العامان نفسهما افتتاح 79 مصنعا، تمثل 13% من إجمالى عدد مصانع المدينة منذ 1978 حتى الآن.