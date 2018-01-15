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الإثنين، 15 يناير 2018 01:29 م
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ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل قطعة أرض بحلوان

الإثنين، 15 يناير 2018 01:20 م
ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل قطعة أرض بحلوان المتهمون وبحوزتهم أدوات التنقيب


كتب إبراهيم أحمد - عبد الله محمود
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تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة حلوان، وبحوزتهم معدات وأدوات حفر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

 

البداية كانت بتلقى ضباط قسم شرطة حلوان إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوجود أعمال حفر وتنقيب بأرض فضاء بشارع العبور خلف مدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بعزبة الوالدة دائرة القسم، بالانتقال والفحص تم ضبط "احمد.ج " 22 سنة عامل، و" ممدوح.م " 17 سنة طالب، و " محمد.ح " 17 سنة طالب، و " محمود.م " 22 سنة عامل بلاط".

 

تم الوصول إلى مكان التنقيب، حيث تبين وجود حفرة قطرها 2×2 متر بعمق 10 أمتار وأدوات تنقيب تمثلت فى "2 كوريك، شوكة، مسطرين،2 غلق2 سلبة، معدة رفع، جهاز لاب توب،4 هاتف محمول".

 

بمواجهة المتهمين ، اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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