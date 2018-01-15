ضبط 3 مصانع غير مرخصة بها كميات دقيق وزيت طعام فى حملة بالقناطر الخيرية





القليوبية - نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة تموينية مكبرة على المصانع غير المرخصة بمدينة القناطر الخيرية، أسفرت عن ضبط 3 مصاتع غير مرخصة.

كانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للعميد خالد المحمدي مدير مباحث التموين بشن حملة تموينية مكبرة لضبط المصانع غير المرخصة بمدينة القناطر الخيرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط "جمال م"، صاحب مصنع، وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة (الحصاد)، ووجد بالمصنع "2 طن دقيــــق فاخر 72%، و50 شيكارة أرز زنة الواحدة 50 كجم، و200 كيس أرز معبأ زنة الكيس واحد كجم ومدون عليها الحصاد، و200 كيس دقيق فاخر معبأ العبوة واحد كجم ومدون عليها الحصاد، و"جمال ا" صاحب مصنع لتعبئة زيت طعام، وذلك لاستخدامه علامة تجارية غير مسجلة (سلسل) ووجد بالمصنع "4 تنكات مملوءة بالزيت سعة التنك 1000 لتر بإجمالى (4000) لتر زيت طعام، و1000 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة سعة الواحدة 800 جرام مدون عليها زيت سلسل، و"أمير م"، صاحب مصنع حلويات شرقية وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، ووجد بالمصنع "حلة تسوية ـ 2 مضرب بيض كهربائى ـ 40 شيكارة دقيق فاخر وزن الشيكارة 50 كجم، بإجمالى 2 طن ـ 10 أسطوانات غاز كبيرة الحجم ـ 10 أطنان سكر ـ 50 طبق حلويات منتج نهائى".

كما قامت حملة تموينية مشتركة مع ضباط الأمن الوطنى بدائرة قسم شرطة بنها أول، وكذا مركز شرطة بنها، أسفرت عن ضبط العناصر الإخوانية الآتية: "نعيم ا المسئول عن ورشة خراطة، وذلك لإدارته الورشة بدون ترخيص من الجهات المختصة، و"هيثم م"، المسئول عن إحدى شركات التجارة والتوريدات (تجارة الاخشاب)، وذلك لإدارته الشركة بدون ترخيص من الجهات المختصة.