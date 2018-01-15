ضبط 3 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية و43 تذكرة هيروين فى حملة أمنية بالبحيرة

البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت المباحث الجنائية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن من ضبط 3 عاطلين بشبراخيت ودمنهور والدلنجات بحوزتهم طبنجة وفردان خرطوش و4 طلقات و3 عاطلين بدمنهور ووادى النطرون بحوزتهم 43 تذكرة هيروين وقطعة حشيش قبل ترويجهم.

أثناء شن المباحث الجنائية برئاسة اللواء محمد هندى، حملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، تم ضبط رمضان 25 سنة عاطل مقيم محلة نصر شبراخيت سبق اتهامه فى قضيتين، بحوزته بندقية خرطوش والسعيد 67 سنة فلاح مقيم البستان الدلنجات وله محل إقامة آخر بالبرلس كفر الشيخ بحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقتين وهشام 28 سنة عاطل مقيم ميدان المحطة دمنهور سبق اتهامه فى 10 قضايا متنوعة بحوزته فرد خرطوش وطلقتين.

كما تم ضبط محمد 30 سنة عاطل مقيم أبو الريش دمنهور بحوزته 25 تذكرة هيروين و51000 جنيه وهاتف وعبد الله 28 سنة عاطل مقيم منشية الجمعية دمنهور بحوزته 18 تذكرة هيروين و450 جنيها وهاتف ومحمد 26 سنة عاطل مقيم الصفا والمروة وادى النطرون سبق اتهامه فى جنايات وادى النطرون سلاح نارى بحوزته قطعة حشيش كما ضبطت 3 عاطلين بقسم دمنهور سبق اتهامهم فى مخدرات و سلاح ابيض بحوزتهم مطاوى و سكاكين تم التحفظ على المضبوطات و أخطرت النيابات المختصة التى تولت التحقيق.