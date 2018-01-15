ضبط نجار بحوزته سلاح نارى وذخيره بالقناطر الخيرية

سلاح نارى
القليوبية نيفين طه
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القت مباحث مركز القناطر الخيرية القبض على نجار مسلح بحوزته فرد خرطوش وكميه من الطلقات اثناء تردده على مدينة القناطر وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق
وردت معلومات للنقيب احمد عبد الغنى معاون مباحث مركز القناطر تفيد قيام نجار مسلح بالتردد على مدينه القناطر الخيرية وأنه يحوز اسلحه نارية وذخيرة.
تم عرض المعلوما ت على اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث وفى أحد الأكمنه القى القبض على المتهم ويدعى اشرف ح 37 سنه نجار مسلح وبحوزته فرد خرطوش وكميه من الطلقات وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع وتولت النيابة التحقيق.
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