ضبط كميات لحوم وكبدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والرقابة على الأسواق بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة - التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين عن ضبط – عن ضبط 194 كجم لحوم وكبدة ودهون غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضبط 150 كرتونة خل مجهولة المصدر.

كما تم ضبط 20 كرتونة لحوم وأسماك مجهولة المصدر، وكميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية فى كوم حمادة، وجار تحرير المحاضر اللازمة.