ضبط عاطل وربة منزل متهمين بـ6 قضايا مخدرات بالقليوبية

ألقت مباحث مركز طوخ القبض على عاطل وربة منزل لتنفيذ أمر ضبط وإحضار لهما لسابقة اتهام الأول فى 6 قضايا مخدرات وقتل واتهام الثانية بالاتجار فى المخدرات.

تلقى اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ يفيد بضبط كل من عمرو ج 32 سنة عاطل وسمر ع 23 سنة ربة منزل.

تم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية فتبين أنه بالكشف على المتهمين جنائيا تبين أنهما صادر بشأنها أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة لسابقة اتهام الأول فى 6 قضايا مخدرات وقتل واتهام الثانية بالاتجار فى المخدرات وضبط بحوزة المتهمة الثانية 140 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا 65 جنيها وهاتفا محمولا ومقصا معدنيا وأحيلا للنيابة فتولت التحقيق.