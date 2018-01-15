ضبط عاطلين بحوزتهما هيروين وأقراص مخدرة بالخانكة





القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز الخانكة، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، تفيد قيام كل من "محمود ب 27 سنة" والسابق اتهامة فى قضيتى مخدرات و"جرجس س 25 سنة" عاطل والسابق اتهامة فى قضيتى مخدرات وسلاح، بممارسة نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة .

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن، وتشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الالفى مدير المباحث، وفى أحد الأكمنة تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وبحوزتهما 100 جرام هيروين و 55 قرص مخدر ومبلغ مالى 680 جنيها، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار وتولت النيابة التحقيق.