ضبط ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد بشبين القناطر

حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على ربة منزل هاربة من حكم بالسجن المؤبد، لقيامها بتهريب مسجون حيث تم التحفظ على المتهمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات سرية للمقدم محمد عبد الله السايح، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، عن تردد ربة منزل بدائرة المركز بأحد العقارات، وتم على الفور إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، والذى كلف اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية بسرعة ضبطها.
وبعد تقنين الإجراءات تم إعداد كمين أُعد لها وتم ضبطها وتدعى "ف. م" 24 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة المركز، وبالكشف عليها تبين هروبها من حكم بالسجن المؤبد بجناية رقم 20330 لعام 2013 تهريب مسجون .
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