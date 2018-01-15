صور.. ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير خارجية اليابان دعم التعاون بين البلدين

صور.. ولى عهد أبوظبى يبحث مع وزير خارجية اليابان دعم التعاون بين البلدينالإثنين، 15 يناير 2018 01:17 ص
محمد بن زايد ووزير الخارجيه اليابانى
(أ ش أ)
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، مع تارو كونو وزير الخارجية اليابانى علاقات اللتعاون بين دولة الإمارات واليابان وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن اللقاء تطرق الى تعزيز مجالات التعاون الثنائى وتطورات الأوضاع فى المنطقة، مشيرة الى أن وزير الخارجية اليابانى يزور الامارات حاليا لحضور اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" الذى يعقد فى أبوظبي.
من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أهمية العمل المشترك لتعزيز العلاقات التاريخية التى تربط دولة الامارات مع اليابان بكل ما تحمله من خير وفرص للبلدين.
جانب من اللقاء
لقاء بن زايد ووزير الخارجية الياباني
محمد بن زايد ووزير الخارجدية الياباني
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