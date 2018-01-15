صور..وضع حجر الأساس لمبنى سفارة الإمارات الجديد فى لبنان بحضور سعد الحريرى

صور..وضع حجر الأساس لمبنى سفارة الإمارات الجديد فى لبنان بحضور سعد الحريرىالإثنين، 15 يناير 2018 08:40 م
وضع حجر الأساس لسفارة الإمارات بلبنان
كتب أحمد جودة
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وضع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، برفقة سفير الإمارات ببيروت، الدكتور حمد سعيد الشامسى، حجر الأساس لمبنى سفارة دولة الإمارات، اليوم الاثنين، بحضور كوكبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والدينية والأمنية والإعلامية.
سعد الحريرى يضع حجر الأساس بحضور السفير الإماراتى
ونشرت الصفحة الرسمية لسفارة الإمارات فى لبنان، لقطات والصور الأولى للحظة وضع حجر الأساس، بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العام اللبنانى غسان حاصبانى، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الاتصالات جمال الجراح، ووزير الشؤون الاجتماعية بيار أبوعاصى، ووزير السياحة أواديس كيدانيان، ووزير الثقافة غطاس خورى.
وضع حجر الأساس للسفارة الإماراتية بلبنان
وقدم سفير دولة الإمارات مجسماً عن مبنى سفارة، إلى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى، والتى سيتم إنجازها فى منطقة الرملة البيضاء، وفقا لما جاء على الصفحة الرسمية للسفارة الإماراتية.
حجر الأساس لسفارة الإمارات
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