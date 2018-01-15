صور .. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ميدان مدخل طريق حوش عيسى





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقدت المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة ، مدينة دمنهور للوقوف علي أعمال النظافة بالمدينة عقب موجة الأمطار التي اجتاحت المحافظة أمس للتأكد من نظافة الشوارع وخلوها من تراكمات المياه.

وتفقدت محافظ البحيرة أعمال تطوير مدخل مدينة حوش عيسى على الطريق الزراعى السريع أسفل كوبرى دمنهور العلوى الجديد ، كما تفقدت ميدان أبو الريش ووجهت برفع كفاءة النافورة بوسط الميدان مع تكثيف أعمال النظافة حولها وعمل بلدورات ودهان جوانبها .

كما تفقدت شارع وابور النور بأبو الريش وشارع التأمين الصحي وكذا المنطقة المحصورة بين شركة مياه الشرب والسكة الحديد علي مساحة 3 أفدنه والتي كانت مقلب وسيط تم إزالته ورفع كفاءته وعمل حديقة مكانه ووجهت بتبليط الرصيف وتخصيص جنايني من الوحدة المحلية للاهتمام بالحديقة ورعايتها بصفة مستمرة.

كما تفقدت ميدان جلال قريطم وكذا منفذ بيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم بالميدان للوقوف علي أسعار السلع وجودتها وملائمتها لجمهور المستهلكين والتزام البائعين بالمنفذ بالأسعار المحددة.

ومن جانب آخر،أشادت محافظ البحيرة بدور برنامج تكافل وكرامة في تقديم المساعدات المادية لمن لا دخل له من أبناء المحافظة مؤكدة ان البرنامج يعد من البرامج التنموية التي تهدف الي تنمية الاسرة من خلال توفير فرص عمل وسكن كريم لها بالاضافة الي الاستثمار في التعليم والصحة من خلال شروط البرنامج ، جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتدشين ورش عمل لجان المساءلة المجتمعية ببرنامج تكافل وكرامة الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة بمجمع دمنهور الثقافي بحضور وكيل الوزارة ومديري الادارات الاجتماعية وفريق العمل من الوزارة. جديرا بالذكر أن عدد لجان المسائلة المجتمعية 116 لجنة علي مستوي المحافظة تضم كل لجنة 13 عضو يتم تدريبهم لمدة يومين ويتضمن البرنامج التدريبى التعريف ببرنامج تكافل وكرامة ومفهوم المساءلة المجتمعية وادوار تلك اللجان. كما قامت كل لجنة بوضع خطة عمل لمدة 3 اشهر يتم متابعتها من خلال ادارات الرقابة والمتابعة بالمحافظة ومديرية التضامن ومجالس المدن والقري وبرنامج تكافل وكرامة برنامج دعم نقدي مشروط تتحمل الدولة موازنته ، حيث يقدم "تكافل" دعم نقدي مشروط للأسرة بشرط انتظام الاطفال بالتعليم والتطعيمات وحضور الام لندوات التوعية بالاضاقة الي منحة مدارس تقدم للأبناء بمراحل التعليم المختلفة. وبرنامج "كرامة" يقدم لكبار السن فوق 65 سنة او المعاق او المريض بمرض مزمن ويصرف بصورة فردية وبلغ اعداد المستفدين حتي نهاية ديسمبر 2017م بالمحافظة حوالي 92 الف مستفيد. وقامت محافظ البحيرة بإطلاق إشارة بدء عمل لجان المساءلة وترديد قسم المساءلة بحضور جميع الأعضاء متمنية لهم التوفيق والسداد.