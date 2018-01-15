صور.. محافظ أسيوط ينتقد تباطؤ الأحياء فى رفع الإشغالات والحواجز





أسيوط - محمود عجمي

تفقد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عددا من الشوارع بحى شرق فى جولة مفاجئة للتأكد من استمرار رفع الاشغالات من الشوارع واستمرار حملة إزالة الحواجز الثابتة والمتحركة غير الأمنية فى نطاق الحى والتى تنتشر من فترة لأخرى فى العديد من الشوارع وعلى امتداد أرصفتها وتتسبب فى اختناقات مرورية وإعاقة حركة المارة والسيارات.

وانتقد محافظ أسيوط تباطؤ الأحياء فى تنفيذ الحملة والاستمرار فيها وقال لن يتم السماح بذلك وستكون هناك جزاءات رادعه لان ذلك يتسبب فى إعادة وضع السلاسل الحديدية والحجارة أمام الرصيف فى الشوارع مرة أخرى مشددا على ضرورة متابعة رؤساء الأحياء بأنفسهم لهذه العملية وعمل تقرير يومى عن ذلك وعدم التباطؤ فى تحرير محاضر لكل من يقوم بوضع هذه الاشغالات ولا فرق بين المواطنين فى ذلك، مؤكدا أن الشوارع العامة ليست املاكا لأحد مهما كان منصبه وأمر خلال الجولة بصيانة الأرصفة والطرق لتيسير حركة المشاة والسيارات والمساهمة فى إنسياب الحركة المرورية.

ووجه المحافظ رئيس حى شرق أيمن محروس بضرورة استكمال خطة تطوير ورفع كفاءة هذه الشوارع فى كافة أنحاء الحى من أعمال إنارة وتجديد بلدورات الأرصفة ودهانها لعودة المظهر الحضارى للمنطقة مشدداً على استمرار تواجد الدوريات بالتنسيق مع إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية وسحب تراخيص السيارات المخالفة وكلبشتها فى حالة تواجدها بالانتظار الخاطئ وكذلك سحب السيارات المتروكة والتى لا تحمل لوحات معدنية بالأوناش تحقيقاً للسيولة وعدم التكدس بالشوارع.

وخلال الجولة تفقد محافظ أسيوط شوارع المحافظة ومحمد على علوبة وعددا من الشوارع المؤدية إلى شارع الجمهورية وخلف أرض مصنع الكوكاكولا حيث استدعى كافة مسئولى الجهات المعنية عن النظافة بسبب وجود تل من القمامة بجوار الأرض حيث شدد على تواجد سيارات من حملة النظافة بشكل دائم لإزالة ايه قمامة والتنبيه على السكان بالمنطقة بوضع القمامة فى الصناديق المخصصة لها.

وأكد محافظ أسيوط أنه لا تراجع فى إعادة الوجه الحضارى للمدينة وتمهيد كافة الطرق والمحاور بكافة احياء ومراكز المحافظة مشددا على ضرورة توجيه الحملات الانضباطية المستمرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوى ميادين وشوارع المدينة الأمر الذى يساعد فى تحقيق السيولة المرورية.

وأثناء الجولة أمر بإزالة كشك غير مرخص بجوار عمارات المحافظة بشارع محمد على علوبة واثناء فتحه وجد فيه ادوات حديثة الاستخدام من اسطوانات بوتاجاز وادوات خاصة بالشيشة وخلافه.

وقال ايمن محروس رئيس حى شرق أسيوط أن محافظ أسيوط أصدر تعليمات واضحة بشان رفع كافة الاشغالات والأكشاك المخالفة والحواجز التى أقامها الأهالى من شوارع الحى بعد تحرير المحاضر اللازمة لهم.

ومن ناحيته قال اللواء أحمد التونى مدير إدارة مرور أسيوط انه سيتم التنسيق مع أحياء شرق وغرب للمساعدة فى رفع كافة السيارات المخالفة فى شوارع المدينة تحقيقا للسيولة المرورية وتخفيف الزحام من الشوارع.

وعلى سياق أخر، أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن تحديد تعريفة لأجرة المواصلات الداخلية بمدينة أسيوط الجديدة للربط بين المناطق والأحياء المختلفة لمنع استغلال المواطنين من أصحاب النفوس الضعيفة مشدداً على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة المقررة لافتاً إلى اتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكرى للمحافظة والعميد أحمد التونى مدير إدارة المرور بأسيوط ، ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ إن المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق على مقترح اللجنة المشكلة من إدارة المواقف والمرور وجهاز مدينة أسيوط الجديدة لتحديد تعريفة الأجرة بـ 150 قرشاً لجميع خطوط السير الداخلية بمدينة أسيوط الجديدة وذلك لضبط خدمة النقل بالمدينة والتى تعد محور أساسى من محاور التنمية وجذب السكان إلى المدينة.

وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة وقيادتها السياسية برئاسة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتجمعات العمرانية الجديدة وتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة وتوفير كافة الخدمات الممكنة للمواطنين بتلك الأماكن لافتاً إلى زيادة أعداد سيارات النقل الداخلى بمدينة أسيوط الجديدة بـ 5 سيارات "فان" 8 راكب بالإضافة إلى توافر سيارات أجرة ميكروباص 14راكب للربط بين أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة عن طريق المواقف الرئيسية (الأزهر ، والشادر ، ونزلة عبداللاه) موضحاً أن توافر وسيلة المواصلات داخل مدينة أسيوط الجديدة وبينها وبين مدينة أسيوط يعمل على تحفيز المواطنين للإنتقال والسكن فى مدينة أسيوط الجديدة.

ووجه الدسوقي؛ مديرى إدارة المرور ومباحث المرور وإدارة المواقف بالمحافظة بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمراكز المحافظة عامة وبمدينة أسيوط الجديدة خاصة وذلك للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة وعدم استغلال المواطنين.

وفى ذات السياق، قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أنه تحرير 406 مخالفة تموينية خلال عدة حملات تموينية شنتها الاجهزة التنفيذية بالمحافظة على الاسواق والمحال التجارية بالقرى والمراكز بالتنسيق مع مديرية التموين خلال 10 ايام فى إطار الحملات المكثفة لتشديد وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والاسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محسن فرغلى صالح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الحملات المكثفة اسفرت عن تحرير مخالفات فى مجال المخابز والاسواق والبوتاجاز والمواد البترولية بالاضافة الى مخالفات تجميع 2339 رغيف خبز و19 شيكارة زنة 50 كجم و515 كرتونة حلويات و264 باكو بسكويت و6912 قطعة حلوى منتهية الصلاحية و180 كجم منظفات منتهية الصلاحية و24 محضر بوتاجاز ومواد بترولية .

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات تتم بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين والبيئة والمرور والصحة والطب البيطرى ورؤساء الأحياء والمراكز لضمان منع الغش التجارى والتلاعب فى المواد الغذائية المدعمة والاتجار بها فى السوق السوداء وضمان سلامة المعروض من اللحوم والمواد الغذائية.



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع



جولة محافظ أسيوط بالشوارع