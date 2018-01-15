صور.. قتلى و65 جريحا فى زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيرو

صور.. قتلى و65 جريحا فى زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيروالإثنين، 15 يناير 2018 02:19 ص
زلزال بيرو
وكالات
إضافة تعليق
هز زلزال قوته 7.1 درجة ساحل جنوب بيرو، فأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 65 آخرين.
وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة الساحل على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة فى المحيط الهادى على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكارى.
وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقى حتفه فى بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة.
وقال خورخى تشافيز رئيس معهد الدفاع المدنى فى بيرو لمحطة (آر.بي.بي) الإذاعية المحلية إن أنباء أفادت بسقوط قتيل ثان فى بلدة بيلا يونيون، وذكر المعهد على تويتر أن 65 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.
امرأة بعد الزلزال
امرأة تحمل طفلها بعد الزلزال
امرأة داخل منزلها المهدم
سيدة تتفقد منزلها بعد الزلزال
طفل أمام منزله الذى هدمه الزلزال
طفل بجوار منزله المهدم
طفل يسحب دراجته من تحت الركام
متعلقات المنزل المهدم
منزل مهدم بسبب الزلزال
إضافة تعليق
المستثمرون السياحيون يؤكدون: رانيا المشاط ذكية ولديها اطلاع على الملف.. ويصفون لقاءها بـ"الناجح والمبشر.. الوزيرة تشكل لجنة استشارية لوضع خطة النهوض بالقطاع برئاسة كامل أبوعلى.. وتكلف "شيحة" بملف الحج والعمرة
الرقابة الإدارية تواصل محاصرة الفاسدين.. إسقاط المسئول الأول بالمنوفية يتصدر تويتر.. ومغردون: "دحر الفساد" عنوان المرحلة والسيسى ليس لديه عزيز إلا الوطن.. ويؤكدون: مصر بتنضف ولا أحد كبير على المساءلة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة