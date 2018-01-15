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الإثنين، 15 يناير 2018 05:48 ص
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صور.. قتلى و65 جريحا فى زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيرو

الإثنين، 15 يناير 2018 02:19 ص
صور.. قتلى و65 جريحا فى زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب بيرو زلزال بيرو


وكالات
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هز زلزال قوته 7.1 درجة ساحل جنوب بيرو، فأسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 65 آخرين.

وقالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة الساحل على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة فى المحيط الهادى على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكارى.

وقالت ياميلا أوسوريو حاكمة أريكيبا على تويتر إن رجلا يبلغ من العمر 55 عاما لقى حتفه فى بلدة ياوكا بعدما سقطت فوقه صخرة.

وقال خورخى تشافيز رئيس معهد الدفاع المدنى فى بيرو لمحطة (آر.بي.بي) الإذاعية المحلية إن أنباء أفادت بسقوط قتيل ثان فى بلدة بيلا يونيون، وذكر المعهد على تويتر أن 65 شخصا أصيبوا جراء الزلزال.

امرأة بعد الزلزال
امرأة بعد الزلزال

 

امرأة تحمل طفلها بعد الزلزال
امرأة تحمل طفلها بعد الزلزال

 

امرأة داخل منزلها المهدم
امرأة داخل منزلها المهدم

 

سيدة تتفقد منزلها بعد الزلزال
سيدة تتفقد منزلها بعد الزلزال

 

طفل أمام منزله الذى هدمه الزلزال
طفل أمام منزله الذى هدمه الزلزال

 

طفل بجوار منزله المهدم
طفل بجوار منزله المهدم

 

طفل يسحب دراجته من تحت الركام
طفل يسحب دراجته من تحت الركام

 

متعلقات المنزل المهدم
متعلقات المنزل المهدم

 

منزل مهدم بسبب الزلزال
منزل مهدم بسبب الزلزال

 


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