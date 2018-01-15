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صور.. "روبوت الخدمة الشاقة" أحدث ابتكارات طلاب هندسة بنها

الإثنين، 15 يناير 2018 02:06 م
صور.. "روبوت الخدمة الشاقة" أحدث ابتكارات طلاب هندسة بنها طلاب جامعة بنها


القليوبية ــ حسن عفيفى
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نجحت مجموعة من طلاب كلية هندسة بنها فى ابتكار روبوت جديد أطلقوا عليه "روبوت الخدمة الشاقة" والذى يصلح للعمل فى المنازل والمصانع لنقل الأغراض والأعمال الشاقة، حيث قامت مجموعة من طلبة الكلية بقسم الميكانيكا وهم: مارك كمال، ومايكل ميخائيل، ومحمد سعد، ومحمد رضا، تحت إشراف هيثم عادل تاج معيد بالكلية، بتصنيع الروبوت وخاضوا به عدة مسابقات حصلوا خلالها على المركز الأول فى مصر والمركز الخامس على العالم فى مسابقة International Robot Challenge.

والتصميم الجديد عبارة عن روبوت أطلقوا عليه "الرجل الآلى الخارق" حيث يمكن استخدامه يدوياً فى نفس الوقت لتطبيق وظيفة المساعدة، ونقل الأغراض من مكان لمكان، والقيام بالأعمال الشاقة والصعبة لتوفير الجهد والتعب.

وأكد هيثم تاج معيد بالكلية والمشرف على فريق الابتكار على دعم رئيس جامعة بنها الدكتور السيد يوسف القاضى لهذا المشروع، مشيرا إلى أن الجامعة وفرت لهم منحة السفر إلى الهند وتحملت تكاليف السفر والإقامة، للمشاركة فى المسابقة العالمية حيث اعتبر رئيس الجامعة هذا الاختراع ابتكار حققه طلبة الجامعة فى المحافل الدولية، وكان الهدف من منحة السفر هو المتعة والترفيه وفى نفس الوقت الدخول بالروبوت الذى تم تصميمه فى المسابقة العالمية مع بلاد أخرى مثل الهند والدنمارك وبنجلادش، وكانت تشمل المسابقة 12 فريقا و9 دول.

وأوضح الطالب "مايكل ميخائيل" أنه بالرغم من امتلاكنا إمكانيات بسيطة لكننا استطعنا تحقيق المطلوب فى أفضل شكل، وقامت الجامعة بإقامة حفلة لتكريم الطلاب ومنحهم شهادات تقدير على مجهودهم وقدرتهم على التفكير ومحاولة الارتقاء بالخدمات التى يتم تقديمها إلى المواطنين .

 

 

 

روبوت الخدمة الشاقة أحدث إبتكارات طلاب هندسة بنها (1)
روبوت الخدمة الشاقة أحدث ابتكارات طلاب هندسة بنها

 

روبوت الخدمة الشاقة أحدث إبتكارات طلاب هندسة بنها (3)
روبوت الخدمة الشاقة 
 

 

روبوت الخدمة الشاقة أحدث إبتكارات طلاب هندسة بنها (4)
روبوت الخدمة الشاقة ابتكار طلاب هندسة بنها

 

روبوت الخدمة الشاقة أحدث إبتكارات طلاب هندسة بنها (5)
روبوت الخدمة الشاقة لطلاب هندسة بنها

 

روبوت الخدمة الشاقة أحدث إبتكارات طلاب هندسة بنها (6)
روبوت الخدمة الشاقة ابتكار طلاب هندسة بنها

 


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