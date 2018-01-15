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الإثنين، 15 يناير 2018 05:47 ص
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صور.. رئيس وزراء اليابان يدعو أوروبا لزيادة الضغط على كوريا الشمالية

الإثنين، 15 يناير 2018 01:26 ص
صور.. رئيس وزراء اليابان يدعو أوروبا لزيادة الضغط على كوريا الشمالية رئيس الوزراء اليابانى شنزوا آبي


(أ ف ب)
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دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى صوفيا الاتحاد الأوروبى، إلى زيادة الضغط على على كوريا الشمالية، وتعهد بتعزيز التعاون الاقتصادى مع بلغاريا ومنطقة البلقان.

والتقى آبى نظيره البلغارى بويوكو بوريسوف الذى تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى للأشهر الستة المقبلة.

وقال آبى: "خلال المحادثات، ناقشنا الوضع الأمنى المستمر بالتدهور فى شرق آسيا، واجمعنا مع رئيس الوزراء بوريسوف على أهمية التعاون الوثيق حيال قضية كوريا الشمالية".

الوزيران
الوزيران

 

رئيس الوزراء البلغارى بويوكو بوريسوف
رئيس الوزراء البلغارى بويوكو بوريسوف

 

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

 

مؤتمر بين آبي وبوريسوف
مؤتمر بين آبي وبوريسوف

 


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