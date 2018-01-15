صور.. رئيس وزراء اليابان يدعو أوروبا لزيادة الضغط على كوريا الشمالية





(أ ف ب)

دعا رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى صوفيا الاتحاد الأوروبى، إلى زيادة الضغط على على كوريا الشمالية، وتعهد بتعزيز التعاون الاقتصادى مع بلغاريا ومنطقة البلقان.

والتقى آبى نظيره البلغارى بويوكو بوريسوف الذى تسلمت بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى للأشهر الستة المقبلة.

وقال آبى: "خلال المحادثات، ناقشنا الوضع الأمنى المستمر بالتدهور فى شرق آسيا، واجمعنا مع رئيس الوزراء بوريسوف على أهمية التعاون الوثيق حيال قضية كوريا الشمالية".



الوزيران



رئيس الوزراء البلغارى بويوكو بوريسوف



رئيس الوزراء الياباني