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الإثنين، 15 يناير 2018 05:50 م
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صور.. انتشار لافتات دعم بوتين فى انتخابات الرئاسة بشوارع موسكو

الإثنين، 15 يناير 2018 03:51 م
صور.. انتشار لافتات دعم بوتين فى انتخابات الرئاسة بشوارع موسكو


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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قبلت اللجنة المركزية للانتخابات فى روسيا، أوراق ترشح الرئيس فلاديمير بوتين لخوض انتخابات الرئاسة المقررة فى مارس .

وقدم بوتين أوراق ترشحه شخصيا، ومن المقرر أن تفصل اللجنة فى مسألة تسجيل بوتين كمرشح خلال الأيام القليلة الماضية، وكلف بوتين رئيس الحكومة دميترى ميدفيديف بتوفير بث حى بالفيديو من مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مارس 2018.

وذكر بيان للكرملين - نُشر على موقعه الرسمى، أن بوتين كلف ميدفيديف بتحويل أموال من الميزانية بهدف توفير البث الحى من مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووفقا للبيان ، حدد الرئيس الروسى مبلغا لا يقل عن 1.3 مليون دولار من ميزانية العام الجارى و46.5 مليون دولار من ميزانية العام 2018 لهذا الغرض.

صور الرئيس بوتين فى شوارع روسيا مع اقتراب انتخابات الرئاسة
صور الرئيس بوتين فى شوارع روسيا مع اقتراب انتخابات الرئاسة

 

لافتات دعم الرئيس الروسى فى شوارع موسكو
لافتات دعم الرئيس الروسى فى شوارع موسكو

 

لافتة تحمل صورة الرئيس بوتين فى شوارع موسكو
لافتة تحمل صورة الرئيس بوتين فى شوارع موسكو

 


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انتشار لافتات دعم بوتين

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شوارع موسكو



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