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الإثنين، 15 يناير 2018 04:19 م
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صور .. إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة البلينا

الإثنين، 15 يناير 2018 02:13 م
صور .. إزالة 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمدينة البلينا إزالة تعديات بسوهاج


سوهاج عمرو خلف
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قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا قد قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بحملة لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بقرية أولاد عليو، وتمكنت من إزالة 10 حالات تعدى على مساحة 20 قيراط، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدى لظاهرة التعديات على أملاك الدولة.

وأوضح على رفاعى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، أن الحملة قد تمت باستخدام معدات الوحدة المحلية، وبمشاركة رئيس القرية ومهندسى الإدارة الهندسية وحماية الأراضي، اللواء مساعد مدير الأمن لقطاع الجنوب، ومأمور مركز شرطة البلينا، وأفراد من قوات الشرطة.

وشدد المحافظ، فى بيان على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والتصدى لأى تعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وازالتها فورا وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 

إزالة تعديات بمركز البلينا (1)
إزالة تعديات بمركز البلينا 

 

إزالة تعديات بمركز البلينا (2)
إزالة تعديات بمركز البلينا 

 

إزالة تعديات بمركز البلينا (4)
إزالة تعديات بمركز البلينا 

 

إزالة تعديات بمركز البلينا (5)
إزالة تعديات بمركز البلينا

 


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