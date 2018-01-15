صحيفة بريطانية: ماكرون سيطلب من ماى فتح الحدود البريطانية الفرنسية

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كشفت صحيفة (ديلى إكسبريس) البريطانية الصادرة اليوم الاثنين، النقاب عن اعتزام الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون مطالبة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بفتح حدود المملكة المتحدة لمزيد من مهاجرى مرفأ (كاليه) الفرنسى قبالة إنجلترا خلال المحادثات المقررة يوم الخميس المقبل.

وأوضحت الصحيفة - فى نبأ بثته على موقعها الإلكترونى - أنه من المتوقع أن يحث الرئيس الفرنسى ماى على السماح للأطفال المنفردين والشباب المهاجرين مع أسرهم فى المملكة المتحدة بعبور المرفأ الفرنسي.

ولفتت إلى أن عدد المهاجرين فى مرفأ (كاليه) الفرنسى يتراوح ما بين 400 و1000 مهاجر من العراق وأفغانستان وإريتريا وإثيوبيا ، موضحة أنه عقب إخلاء مخيم المهاجرين الذى عرف بالغابة فى أكتوبرعام 2016 ، كافح المهاجرون هناك من أجل العثور على مأوى.

وأضافت (ديلى إكسبريس) أن ماكرون مستعد لإعطاء موافقته على اتفاق التجارة فى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى حال موافقة المملكة المتحدة على إسكان المهاجرين ، مشيرة إلى أنه من المقرر موافقة الجانب البريطانى عند مطالبته بدفع المزيد من أجل تحسين أمن الحدود مع المرفأ.