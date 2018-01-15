"صحة الدقهلية": علاج 637 ألف مريض خلال شهر ديسمبر بمستشفيات المحافظة





الدقهلية - محمد حيزة

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، توقيع الكشف الطبى على 637 ألف مريض بمختلف المستشفيات والمراكزالصحية التابعة للمديرية على مستوى المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضى.

وقال وكيل وزارة الصحة فى تصريحات صحفية بأنه قد تم توقيع الكشف على 637377 شخصا، منهم 163949 مريضا بأقسام الاستقبال، وتوقيع الكشف على 473428 مريضا بالعيادات الخارجية بالمستشفيات.

وأضاف مكى، أن المستشفيات قد أجرت 3191 عملية ما بين كبرى وصغرى، وتم إجراء مناظير تشخيصية وعلاجية لـ 386 حالة وعمل أشعة عادية لـ43562 حالة، وموجات فوق صوتية لـ 15008 حالة، و2376 أشعة مقطعية ودوبلر لـ 250 حالة، وإجراء 17347جلسة علاج طبيعى لـ 3986 حالة، كما تم إجراء 28477 جلسة غسيل كلوى موزعة إلى ثلاث شرائح.

وأوضح أن مستشفيات المديرية استقبلت 1134طفل حديثى ولادة بالحضانات، و1440 حالة استقبال بالرعايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.

وأكد وكيل وزارة الصحة تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالدقهلية لدعم المستشفيات بأحدث التقنيات الحديثة، والعمل على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجى منها، وتواجد الطاقم الطبى لخدمة جميع المرضى بمحافظة الدقهلية.